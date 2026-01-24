CO2-Emissisonshandel

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) fordert ein Klimageld für Unternehmen. (IMAGO / Michael Bahlo / IMAGO / Michael Bahlo)

Der SPD-Politiker sagte dem Nachrichtenportal The Pioneer, die Einnahmen dürften nicht einfach als Verfügungsmasse in den Klima- und Transformationsfonds fließen. Das Geld müsse zurück an die Unternehmen gehen. Der Hauptgeschäftsführer des Verbands der chemischen Industrie, Große Entrup, sagte, ohne grundlegende Reformen werde der EU-Emissionshandel zum "Brandbeschleuniger für Produktionsstopps und Standortschließungen".

Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden - also unter dem Strich kein klimaschädliches Kohlendioxid mehr ausstoßen. Mit dem CO2-Preis, den Unternehmen und Kraftwerke mit hohem Energieverbrauch zahlen müssen, soll der Umstieg auf klimafreundliche Technologien unterstützt werden.

