Heute vielerots Regenwetter. (picture alliance / dpa / Friso Gentsch)

Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch wechselnd bewölkt, an den Küsten auch länger heiter. Im Norden und Osten sowie an den Alpen teils Regen. Höchstwerte 8 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.