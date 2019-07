Eine Wiese mit Bänken und Zelten in der Abenddämmerung, oder eine von der Sonne durchflutete Lichtung im Wald, ausgelassen lachende Kinder, Menschen in lässigen Freizeitklamotten.

Bei solchen Assoziationen denkt man unweigerlich an einen Campingplatz in den Sommerferien. Nicht unbedingt an ein Musikfestival. Bayreuth, Salzburg? Nein, denn Menschen mit edler Garderobe und Häppchen zum Sekt erscheinen beim Wonderfeel Festival in den Niederlanden unendlich weit weg, wie Dlf-Autorin Marie König berichtet.