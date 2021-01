Schon als 13-Jährige hatten Sänger Felix Riebl und Keyboarder Ollie McGill zusammen erste Bands. 1999 bildeten sie dann mit dem Bassisten Ryan Monro ein Trio – bis heute der harte Kern von The Cat Empire. In Felix‘ Elternhaus hing an der Wand über dem Kühlschrank eine Zeichnung, die sein Bruder angefertigt hatte, darauf waren drei Katzen gemalt, damit war der Bandname klar. Nach ersten Auftritten in Underground-Galerien und Pubs wuchs The Cat Empire zum Sextett und schließlich zum Oktett mit Bläsersektion, Schlagzeug, Turntables und einem weiteren Sänger.

Aufnahme vom 6.7.2019 beim Rudolstadt Festival

Ross Irwin (Trompete), Kieran Conrau (Posaune),Carlo Barbaro (Saxophon) (Michael Pohl)