Die Regeln für Fischerei sind innerhalb der WTO umstritten. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Makoto Kondo)

Vom 26. bis 28. Februar 2024 treffen sich rund 100 Minister und Ministerinnen in Abu Dhabi unter dem Vorsitz der Vereinigten Arabischen Emirate zur 13. WTO-Konferenz. Streit ist dabei insbesondere in der Auseinandersetzung um schädliche Subventionen für Fischereiflotten zu erwarten.

Was ist illegale Fischerei?

Hier entzündet sich der Konflikt zwischen klassischen Industriestaaten auf der einen und Schwellen- und ärmeren Entwicklungsländern auf der anderen Seite. Dass die Fischbestände gefährdet sind, ist eindeutig nachgewiesen, doch wann Fischerei nun illegal ist und was genau als schädliche staatliche Subvention zu bewerten ist, da gibt es keine Einigkeit.

Nach dem derzeitigen Verhandlungsvorschlag können Regierungen Anklagen vor der WTO vermeiden, indem sie wissenschaftlich nachweisen, dass ihre Subventionen nicht zur Überfischung führen. Der WWF bemängelt zudem, dass viele Staaten auch den Bau von Schiffen subventionierten, obwohl die Flotten der Industriefischerei jetzt schon zu groß seien.

Dafür brauche es jedoch eine entsprechende Ausstattung von Forschungsinstituten und finanzielle Ressourcen, die gerade in ärmeren Ländern fehlten, kritisiert Francisco Mari, Welthandelsexperte bei der evangelischen Hilfsorganisation Brot für die Welt. Es sei zudem problematisch, dass die Entwicklungsländer unter Druck gerieten, auch Kleinfischern staatliche Beihilfen für Schiffsdiesel zu entziehen. In ärmeren Ländern trägt die Kleinfischerei einen wesentlichen Anteil zu Existenz- und Ernährungssicherheit bei.

Grundsätzlich sieht Mari ein gestiegenes Bewusstsein dafür, dass heimische Agrarproduktion als Faktor für Ernährungssicherheit stärker anerkannt wird. Die enormen Preissteigerungen auf den Weltmärkten, die es 2022 als Folge des russischen Angriffskrieges gegeben hat, hätten wie ein Weckruf gewirkt. So sei beispielsweise die Akzeptanz heute höher, wenn ärmere Länder Zölle auf bestimmte Nahrungsmittelimporte anheben würden, um die eigene Landwirtschaft in die Lage zu versetzen, heimische, lokal angepasste Grundnahrungsmittel zu produzieren und so die Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten und abrupten Preissprüngen auf dem Weltmarkt zu mindern.

Kommen Zölle für virtuelle Güter?

Indien möchte künftig allerdings auch Zölle auf grenzüberschreitenden digitalen E-Commerce und Datenübertragungen einzuführen, USA und EU lehnen das ab. Bisher gilt hier ein Moratorium, also freier Handel.

Die Regierung Modi vertritt jedoch die Ansicht, physische Güter wie Bücher und Videos, für die einst traditionelle Tarifregeln galten, seien jetzt als digitale Dienste verfügbar und sollten deshalb genauso Zöllen unterliegen. Ansonsten seien Entwicklungsländer aufgrund der zunehmenden digitalen Importe aus entwickelten Ländern mit massiven staatlichen Einnahmeverlusten konfrontiert. Indiens Position wird unter anderem von Südafrika und Indonesien unterstützt.

Streit um Impfstoffe ist abgeflacht

Ruhiger geworden ist es seit dem Ende der Covid-19-Pandemie um die Forderung einer Patentaussetzung für Impfstoffe, Medikamente und Diagnostika in weltweiten Krisensituationen. Vom Tisch ist das Thema jedoch nicht. 2022 beschloss die 12. WTO-Ministerkonferenz trotz Widerstand der führenden Hersteller aus den USA, der Schweiz und der EU eine befristete Aussetzung der Covid-19-Patente auf Impfstoffe – einen sogenannten „Waiver“.

Viel zu spät, kritisierte damals Ärzte ohne Grenzen und bemängelte, dass Covid-19-Medikamente und Diagnostika wie Corona-Tests nicht einbezogen waren. Das innerhalb der WTO geltende Waiver-Verfahren einer ausnahmsweisen Patentaussetzung gilt Gesundheitsexperten zudem als viel zu kompliziert in weltweiten Notlagen.

Innerhalb der Weltgesundheitsorganisation WHO wird deshalb im Rahmen eines Pandemievertrages um einen anderen Ansatz gerungen: Falls die WHO den weltweiten Pandemiefall ausrufe, sollten notwendige Patentrechte für einen begrenzten Zeitraum automatisch ausgesetzt werden, sodass alle Länder mit Kapazitäten die Impfstoffproduktion hochfahren könnten. Dass Kapazitäten vorhanden sind, zeigte sich noch während der Pandemie.

So ist es Südafrika in Zusammenarbeit mit der WHO gelungen, dort einen sogenannten „mRNA production hub“ zu etablieren. Die Forschenden dort haben den Corona-Impfstoff von Moderna so nachgebaut, dass er nicht unter Patente fällt. 2024 soll er in klinischen Studien erprobt werden. Allerdings ist die Nachfrage nach Corona-Impfstoff deutlich zurückgegangen. Jetzt geht es vor allem darum, das Know-how der mRNA-Technologie zu etablieren und dann im Globalen Süden zu teilen.

Keine Einigkeit bei Schlichtungsverfahren

Keine Einigkeit herrscht bei der Besetzung der WTO-Schlichtungsgerichte. Die Berufung der Richter wird seit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama seitens der USA blockiert, weil die USA sich bei früheren Urteilen in Handelsstreitigkeiten als benachteiligt sahen.

Da in den USA die Präsidentschaftswahlen anstehen, rechnet kaum jemand damit, dass die jetzige WTO-Ministerkonferenz eine Einigung bringt. Handlungsfähig ist die WTO bei Handelsstreitigkeiten dennoch – mit einem Verfahrenstrick wurden Ersatzgerichte geschaffen, deren Urteile weitgehend anerkannt sind.

Ergebnisse der Vorgänger-Konferenz im Jahr 2022

Die vorherige WTO-Konferenz war im Juni 2022 und stand stark unter dem Eindruck des russischen Einmarschs in die Ukraine. Vier Monate nach Invasionsbeginn hatten sich Regierungsvertreter in Genf insbesondere Gedanken über die weltweite Nahrungsversorgung gemacht, die wegen der Produktionsausfälle bei ukrainischem Getreide aus dem Gleichgewicht war.