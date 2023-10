Krieg im Nahen Osten

Gilad Erdan, Israels UN-Botschafter, trägt einen gelben Davidstern mit der Aufschrift "Nie wieder". (Eduardo Munoz Alvarez / AP / dpa / Eduardo Munoz Alvarez)

Während der NS-Diktatur wurden Jüdinnen und Juden gezwungen, gelbe Sterne zu tragen. Israels UNO-Botschafter Erdan und sein Team waren gestern im UNO-Sicherheitsrat mit ähnlichen Sternen am Revers aufgetreten. Erdan erklärte, man werde den Stern so lange tragen, bis die Gräueltaten der Terrororganisation Hamas verurteilt würden. In der jüngsten Resolution der UNO-Vollversammlung für eine humanitäre Waffenruhe wird die Hamas, die Israel am 7. Oktober überfallen hatte, nicht erwähnt.

