Bundesagentur für Arbeit

Nach Angaben der Nürnberger Bundesagentur sind im August 46.000 Personen mehr arbeitslos gewesen als im Juli. Im Jahresvergleich stieg die Zahl um 153.000. Die Arbeitslosenquote beträgt jetzt 6,4 Prozent.

Die Unterbeschäftigung, die auch Teilnehmer an Maßnahmen der Arbeitsförderung und kurzfristig Erkrankte einbezieht, stieg saisonbereinigt den Angaben zufolge um 25.000 und liegt jetzt bei 3.634.000.

Konjunkturschwäche und Sommerlage

Hintergrund des Anstiegs ist zum einen die Konjunktschwäche. Zu anderen steigen die Arbeitslosenzahlen im Sommer tendenziell, weil Unternehmen vor den Ferien weniger einstellen und Ausbildungsverhältnisse enden. BA-Chefin Nahles sagte, es sei im August das eingetreten, was man erwartet habe. Der Arbeitsmarkt sei zwar nach wie vor von der wirtschaftlichen Flaute der vergangenen Jahre geprägt. Es gebe allerdings auch erste Anzeichen einer Stabilisierung, betonte Nahles.

Arbeitgeber-Präsident pocht auf den "Herbst der Reformen"

Arbeitgeber-Präsident Dulger sagte, fast drei Jahre Rezession hinterließ Spuren. "Deutschland braucht einen echten 'Herbst der Reformen'. Die Regierung darf sich nicht in den zahlreichen Kommissionen wegducken und die jetzt notwendigen Entscheidungen weiter vertagen, verschleppen und verwässern." Der Sozialstaat müsse dringend zukunftsfest gemacht werden. "Bei Personen, die sich zumutbarer Arbeit verweigern, müssen Leistungen auch vollständig gekürzt werden können", betonte der BDA-Chef.

