Deutschland steht auf Platz 3 der Aufnahmeländer innerhalb der EU und im Vergleich mit der Schweiz und Norwegen (imago / epd / Detlef Heese)

Darauf weisen Daten der EU-Asylagentur hin, von denen die Tageszeitung "Welt" berichtet. Mit diesem Wert werde in diesem Jahr voraussichtlich der höchste Stand bei Asylbewerbungen seit 2016 erreicht. Bis Anfang Oktober wurden bereits mehr als 800.000 Anträge auf Asyl in diesen Ländern registriert.

Die größten Zuwächse gab es in Lettland mit einem Anstieg von fast 170 Prozent und in Estland mit nahezu 120 Prozent. Dies führt die Asylagentur vor allem auf illegale Migration aus Belarus zurück. Deutschland steht an dritter Stelle mit einem Anstieg um 74 Prozent. Ein Drittel der Asylanträge wurden von syrischen Staatsbürgern gestellt, gefolgt von Afghanistan und der Türkei.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.