Russischer Krieg

Zahl der getöteten und verletzten Zivilisten in Ukraine im Juni auf Höchststand

Nach Angaben der Vereinten Nationen hat die Zahl der im russischen Angriffskrieg getöteten und verletzten Zivilisten in der Ukraine einen Höchststand erreicht: Im vergangenen Monat seien mindestens 232 Zivilisten getötet und mehr als 1.300 weitere verletzt worden, teilte die UNO-Beobachtermission für Menschenrechte in der Ukraine mit. Das Ausmaß des Leids für Zivilisten sei so groß wie nie während des Kriegs, hieß es.