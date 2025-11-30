Das teilte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mit. Zuletzt soll es nach Angaben eines Krankenhauses zwei weitere Todesopfer durch israelischen Beschuss gegeben haben. Die Opferzahl, die nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern unterscheidet, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Schätzungen gehen von deutlich höheren Totenzahlen aus. Forscher sprachen zuletzt von womöglich mehr als 100.000. Vor allem unter den Trümmern des großflächig zerstörten Palästinensergebiets werden weitere Todesopfer vermutet. Seit dem 10. Oktober gilt offiziell eine Waffenruhe, vereinzelt gibt es weiterhin gewaltsame Zwischenfälle.
Diese Nachricht wurde am 30.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.