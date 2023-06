Polizisten bewachen den Eingang des Frauengefängnisses in Tamara in der Nähe der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa. (Elmer Martinez / AP / dpa / Elmer Martinez)

Dies teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die meisten der Todesopfer seien bei einem Brand in dem Gebäude ums Leben gekommen, hieß es. Die Auseinandersetzungen hatten sich in der vergangenen Nacht in einer Haftanstalt nahe der Hauptstadt Tegucigalpa ereignet. Dort gingen nach bisherigen Erkenntnissen die Mitglieder zweier rivalisierender Jugendbanden mit Schuss- und Hiebwaffen aufeinander los und setzten das Gefängnis in Brand.

Die honduranische Präsidentin Castro sagte, der Aufstand sei mit Wissen und Duldung der Sicherheitsbehörden geplant worden. Sie entließ ihren Sicherheitsminister und ernannte einen ranghohen Polizisten zu dessen Nachfolger.

In den meist überfüllten Haftanstalten von Honduras kommt es immer wieder zu grausamen Unruhen mit vielen Toten. Schon vor Wochen hatte Castro eine Sonderkomission mit der Bewältigung der Krise im Strafvollzug beauftragt.

