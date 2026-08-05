Die Grenzkontrollen zu den Nachbarländern halten an, wie hier an der Grenze zu Österreich. (imago / Michael Bihlmayer)

Wie die Bundespolizei unter Berufung auf vorläufige Zahlen mitteilte, versuchten im vergangenen Monat 3.650 Menschen ohne gültige Papiere nach Deutschland einzureisen. Dies waren fast 37 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Zudem ist es der niedrigste Stand seit gut fünf Jahren.

In den ersten sieben Monaten des Jahres stellte die Bundespolizei insgesamt rund 28.500 unerlaubte Einreisen an Deutschlands Land-, Luft- und Seegrenzen fest. Das waren knapp 23 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

In Deutschland finden seit September 2024 Kontrollen an allen Landesgrenzen zu den neun Nachbarländern statt. In den Jahren zuvor waren diese wegen der Migrationslage bereits zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz eingeführt worden.

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Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.