Die Demonstration in Paris (AP / dpa / Christophe Ena)

Neben Premierministerin Borne und rund 30 Regierungsvertretern nahmen auch die Ex-Präsidenten Hollande und Sarkozy sowie ehemalige Regierungschefs an den Demonstrationen teil. Nach Angaben des Pariser Polizeipräsidiums schlossen sich allein in der Hauptstadt mehr als 100.000 Menschen einem Demonstrationszug an. Insgesamt sollen laut Medienberichten landesweit 70 Kundgebungen stattgefunden haben. Neben jener in Paris habe es Veranstaltungen mit mehreren Tausend Teilnehmern unter anderem in Lyon, Nizza und Straßburg gegeben.

Staatspräsident Macron warnte in einem Zeitungsbeitrag vor der Spaltung des Landes und forderte die Franzosen auf, sich gegen das unerträgliche Wiederaufleben des ungezügelten Antisemitismus zu wehren. Laut Macron wurden in den vergangenen vier Wochen mehr als tausend antisemitische Taten in Frankreich begangen. Dies seien dreimal so viele wie im gesamten vergangenen Jahr.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 13.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.