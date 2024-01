Bauernproteste

Proteste gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. (Jörg Carstensen/dpa)

In Mecklenburg-Vorpommern blockierten Hunderte Traktoren Auffahrten von Autobahnen. In Köln ist ein Korso mit Traktoren Richtung Innenstadt gestartet. In Sachsen kommt es laut Polizei etwa im Raum Dresden an einigen Autobahnauffahrten zu Behinderungen. Teilweise wurden die Aktionen von Speditionsunternehmen unterstützt, die sich gegen die Erhöhung der Lkw-Maut wenden.

In ganz Deutschland drohen wegen der angekündigten regierungskritischen Protestaktionen Verkehrsbehinderungen. Der Präsident des Bauernverbandes, Rukwied, sagte dem Magazin "Stern", wenn die Bauern mit Traktoren unterwegs seien, ließen sich Verkehrsbehinderungen nicht vermeiden. Man bitte die Bevölkerung um Verständnis, aber die von der Regierung geplanten Kürzungen könne man nicht hinnehmen.

Es wird erwartet, dass sich die Proteste auf Verkehrsknoten wie Autobahnauffahrten oder große Kreuzungen in Metropolregionen sowie wichtige Autobahnverbindungen konzentrieren. Für die restliche Woche wurden weitere Aktionen angekündigt, Handwerker und Spediteure signalisierten Unterstützung. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg erklärte unterdessen Auflagen der Polizei für unzulässig. Diese wollte, dass nicht alle Autobahnauffahrten gleichzeitig sowie nicht für den gesamten beantragten Zeitraum blockiert werden dürften.

Polizei empfiehlt Autoverzicht - Erster Schultag nach Weihnachtsferien in vielen Ländern

Die Polizei empfiehlt vielerorts, möglichst auf Autofahrten zu verzichten und auf Züge und Bahnen umzusteigen, die nicht von der Verkehrssituation auf den Straßen abhängig sind. Einige Länder hoben bereits die Sonntagsfahrverbote auf, um die Versorgung vor Wochenstart sicherzustellen. Auch Einschränkungen für Schulen werden erwartet, da in vielen Ländern die Weihnachtsferien enden. Teilweise wurden Lehrkräfte aufgefordert, Distanzunterricht vorzubereiten. Einige Länder stellten es Eltern frei, ihre Kinder zuhause zu lassen.

Die Proteste der Landwirte finden statt, obwohl die Bundesregierung ihre Sparvorhaben im Agrarbereich zuletzt teilweise zurückgenommen hatte. Die Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für die Landwirtschaft soll nun weiter gelten, und die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel wird nicht auf einmal wegfallen.

Vereinnahmung durch Rechtsextreme befürchtet

Bundes- und Landesbehörden befürchten eine Radikalisierung und eine Unterwanderung der Proteste. Rechte Parteien und Gruppierungen würden zur Beteiligung aufrufen. Der Extremismusforscher Matthias Quent sagte im Deutschlandfunk, ein breites Bündnis aus nationalistischen, rechtsextremitischen und verschwörungsideologischen Akteuren versuche, den Protesten des Bauernverbandes seinen Stempel aufzudrücken, diese zu radikalisieren und in seine politische Richtung zu drängen. Er rief die Landwirte zum Einschreiten auf, wenn sie rechtsextreme Symbole sehen würden. Personen könnten auch von den Veranstaltungen entfernt werden.

Aufrufe zur Mäßigung

Bundesinnenministerin Faeser (SPD) sagte der "Rheinischen Post", Blockaden lösten keine Probleme. Auf keinen Fall dürften Rettungswege versperrt werden. Bundesfinanzminister Lindner (FDP) bezeichnete die geplanten Proteste als unverhältnismäßig. Der CDU-Vorsitzende Merz rief die Landwirte dazu auf, bei ihren Protesten friedlich zu bleiben und sich nicht instrumentalisieren zu lassen. Auch zahlreiche Landespolitiker riefen dazu auf, sich an Recht und Gesetz zu halten.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.