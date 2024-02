Drogenpolitik

Vom Deutschen Anwaltverein heißt es, der Gesetzentwurf erkenne, dass das Strafrecht als schärfstes Schwert des Rechtsstaats nur als letztes Mittel zum Einsatz kommen dürfe . Schon das sozial-ethische Unwerturteil, das mit der Strafandrohung verbunden sei, wiege schwer. Der Branchenverband Cannabiswirtschaft merkt an, nur die Effizienz, Qualität und Verfügbarkeit von Wirtschaftsakteuren in der Grasbranche könnte die illegale Märkte ausbremsen

Der Leiter des Zentrums für Drogenforschung an der Uni Frankfurt , Bernd Werse, sagte dem Deutschlandfunk, die meisten relevanten Experten setzten sich für ein Ende der Strafverfolgung von Konsumenten ein. Man müsse dies angesichts der vielen Meldungen der Gegenseite noch einmal zu verdeutlichen. Werse hatte diese Woche einen Brief an Abgeordnete des Deutschen Bundestags initiiert , in dem zur Zustimmung zum Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) aufgerufen wurde.