Nach Beschwerden

Journalist und Fernsehmoderator Matthias Fornoff im Wahlstudio des ZDF (picture alliance / foto2press / Steffen Proessdorf)

Ab sofort ist der 60-jährige Fornoff nicht mehr Leiter der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen, wie das Zweite Deutsche Fernsehen mitteilte. Eigentlich sollte Fornoff erst zum 1. November die Leitung an ZDF-Journalistin Shakuntala Banerjee übergeben. Bis Banerjee im November übernimmt, springt nach ZDF-Angaben nun kommissarisch Vize-Leiterin Antje Pieper ein. Fornoff ist seit Sommer 2014 in dieser Führungsrolle tätig.

Vom Sender hieß es weiter über den Journalisten: "Er wird künftig eine neue Aufgabe in der ZDF-Chefredaktion übernehmen ohne Führungsverantwortung." Zu den Gründen äußerte sich der öffentlich-rechtliche Sender so: "Vorausgegangen waren Beschwerden über Fehlverhalten gegenüber Kolleginnen. Das ZDF hat diese geprüft und stellt dabei stets hohe Ansprüche an seine Führungskräfte." Fornoff habe Fehler eingestanden und die getroffene Entscheidung des ZDF akzeptiert.

Fornoff ist einem Millionenpublikum aus dem TV bekannt. Er moderiert seit vielen Jahren das "Politbarometer" und stellt in Wahlsendungen Umfrageergebnisse der Forschungsgruppe Wahlen vor. Er moderierte auch schon zahlreiche "ZDF spezial"-Sendungen zu aktuellen Ereignissen. Wie es künftig um seine Moderationen steht, ging aus dem Statement des ZDF nicht hervor.

