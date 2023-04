Der belarussische Oppositionelle und Journalist Roman Protassewitsch (Archiv, 2021) (AFP / STRINGER)

Er wird beschuldigt, Massenunruhen organisiert zu haben und an Plänen zum Sturz der Regierung beteiligt gewesen zu sein. Protassewitsch war vor zwei Jahren in einem Linienflugzeug verhaftet worden, das wegen einer angeblichen Bombendrohung zur Notlandung in Belarus gezwungen wurde. Der Journalist befand sich zu diesem Zeitpunkt im Exil und wollte nach Litauen reisen. Die Militäraktion zum Stopp des Fluges und die anschließende Festnahme von Protassewitsch und einer Lebensgefährtin lösten international Empörung aus.

Protassewitsch ist seit mehreren Jahren als Oppositionsaktivist und Journalist gegen das belarussische Regime von Präsident Lukaschenko aktiv.

