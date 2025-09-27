Menschen versammeln sich am Neptunbrunnen zu einem Demonstrationsmarsch und der anschließenden Kundgebung "All Eyes on Gaza". (dpa / Annette Riedl)

Zu der Versammlung aufgerufen hat ein Bündnis aus mehr als 50 Organisationen und Verbänden. Unter ihnen sind Amnesty International, medico international sowie die Partei Die Linke. Sie fordern unter anderem EU-Sanktionen gegen Israel, einen sofortigen Stopp deutscher Waffenexporte und einen Zugang für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen. Die Polizei begleitet den Demonstrationszug nach eigenen Angaben mit rund 1.800 Einsatzkräften. Für den Abend ist an der Siegessäule im Tiergarten eine Abschlusskundgebung geplant unter dem Titel "All eyes on Gaza - Stoppt den Genozid".

Auch in Düsseldorf versammelten sich mehrere tausend Menschen, um auf die Situation im Gazastreifen aufmerksam zu machen.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.