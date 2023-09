Demonstration in New York

In New York haben zehntausende Menschen für mehr Klimaschutz und ein Ende fossiler Brennstoffe demonstriert. (AP / Charles Sykes)

An der Kundgebung in Manhattan beteiligten sich rund 700 Organisationen und Aktivistengruppen. Die demokratische Abgeordnete Ocasio-Cortez kritisierte, dass die US-Regierung weiterhin Projekte für fossile Brennstoffe genehmige, so etwa Öl- und Gasbohrungen. Das Weiße Haus erklärte dagegen, Präsident Biden habe den Klimawandel vom ersten Tag an als Dringlichkeit und existenzielle Bedrohung behandelt.

