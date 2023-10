Nahost-Konflikt

Auf dem Tahir-Platz in Bagdad haben sich Menschen versammelt, um die Palästinenser zu unterstützen. (AFP / AHMAD AL-RUBAYE)

In der iranischen Hauptstadt Teheran schwenkten Demonstranten die iranische und die palästinensische Flagge und zeigten Transparente mit Aufschriften, die sich gegen Israel und die USA richteten. In der irakischen Hauptstadt Bagdad protestierten Zehntausende auf dem Tahir-Platz gegen die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen. Ähnliche Proteste werden aus Jordanien gemeldet. In anderen arabischen Ländern werden ebenfalls Kundgebungen nach den Nachmittagsgebeten erwartet.

In Berlin verbot die Polizei eine weitere geplante pro-palästinensische Demonstration. Die Polizei begründete dies mit der Gefahr, dass es zu antisemitischen Ausrufen und Gewaltverherrlichungen kommen könne.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Angriff auf Israel finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.