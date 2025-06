Trotz Verbots

Zehntausende zur Budapester Pride Parade erwartet - "Starkes Zeichen"

In Budapest wollen zehntausende Menschen an der Pride-Parade teilnehmen, um für LGBTQ-Rechte zu demonstrieren - ungeachtet eines Verbots durch die Polizei. Die Veranstalter erwarten eine Rekordteilnahme in der 30-jährigen Geschichte der Veranstaltung. Angereist ist auch die EU-Kommissarin für Gleichstellung Lahbib.