Drogenhandel

Der Zoll am Flughafen Köln/Bonn beschlagnahmt immer mehr Cannabis aus den USA und Kanada. (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Die Zeitung beruft sich auf Daten der Europäischen Drogenbehörde EUDA. Demnach stellten Zollfahnder im vergangenen Jahr allein am Flughafen Köln/Bonn mehr als zehn Tonnen Cannabis in Paketen aus den USA und Kanada sicher - zehnmal mehr als noch 2022. Auch in den Niederlanden, Belgien und anderen EU-Ländern habe die beschlagnahmte Menge deutlich zugenommen.

Fachleute machen für die Entwicklung Preisunterschiede verantwortlich. Cannabis werde in Nordamerika deutlich günstiger produziert. Es lohne sich deshalb für Kriminelle, die Droge dort zu kaufen und nach Europa zu schicken. In Kanada sowie etwa der Hälfte der US-Bundesstaaten wurde Cannabis legalisiert.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.