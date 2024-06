Zero Day in Südwestfalen (3/5)

Cyberspur ins Ausland

Wer sind die Hacker? Was wollen sie? Wie konnten sie in die Systeme der Südwestfalen-IT eindringen? Ermittler rekonstruieren die Schritte der Angreifer und versuchen sie, bis in Ausland zu verfolgen. Den Tätern ein Gesicht zu geben, ist nicht leicht.