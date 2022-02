Unklar ist, ob Russland sein Militär an der Grenze abzieht oder nicht. (dpa/Tass)

Der Kreml bekräftigte, dass Militäreinheiten von der Grenze nahe der Ukraine zurückgerufen würden. Nach der Beendigung von Manövern seien Panzer zum Abtransport per Bahn bereitgemacht worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Bildaufnahmen sollen den Abzug belegen. Die US-Regierung hatte den angekündigten Teilabzug zuvor als Falschinformation eingestuft. Sie geht davon aus, dass die Militärpräsenz an der ukrainischen Grenze stattdessen weiter ausgebaut wird. Russland habe dort rund 7.000 zusätzliche Soldaten stationiert, hieß es aus dem Weißen Haus. Der britische Militärgeheimdienst sprach von zusätzlichen Panzern, Kampfhubschraubern und dem Aufbau eines Feldlazaretts. Auch die Nato geht von einer Erweiterung anstatt des angekündigten Teilabzugs aus.

Unterdessen wies das ukrainische Militär Vorwürfe zurück, Stellungen der pro-russischen Separatisten im Osten des Landes beschossen zu haben. Regierungstruppen hätten kein Feuer eröffnet, obwohl sie angegriffen worden seien, sagte ein ukrainischer Militärsprecher der Nachrichtenagentur Reuters.

EU-Staats- und Regierungschefs beraten

Die russische Regierung hatte am Dienstag den Abzug eines Teils der russischen Truppen angekündigt. Heute wollen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über die Entwicklung beraten. Das Treffen findet vor einem EU-Afrika-Gipfel statt.

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Mützenich, gab zu Bedenken, dass Russlands Präsident Putin ein Moratorium von Nuklearwaffen und auch anderen Waffen angedeutet habe. Man sollte auch im westlichen Bündnis erörtern, ob man sich dem für eine gewisse Zeit anschließen könne, sagte Mützenich im Deutschlandfunk . Es müsse zudem unbedingt wieder eine Kontrolle der atomaren Abrüstung zwischen Russland und den USA erfolgen, die im Moment auf Eis liege.

