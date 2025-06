Bei einem israelischen Luftangriff sind im Gazastreifen erneut viele Menschen ums Leben gekommen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Abdel Kareem Hana)

Darunter seien elf Personen, die sich in der Nähe von Hilfsverteilzentren aufgehalten hätten, hieß es. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet mindestens 58 Tote. Berichten von Bewohnern zufolge gab es in der vergangenen Nacht schwere Bombardierungen und Artillerieangriffe. Unter anderem seien israelische Panzer in einen Vorort von Gaza-Stadt vorgestoßen und hätten mehrere Gebiete unter Beschuss genommen. Zuvor seien Hunderte Familien aufgefordert worden, ihre Wohnungen zu verlassen.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.