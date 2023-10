Zu einseitig?

Wie Medien über Ostdeutschland berichten

Viele Medien transportieren Vorurteile und Stereotype über „den Osten“. Wir schauen auf die Gründe und warum diese verzerrte Darstellung so wirksam ist - in unserer @mediasres-Sondersendung am 3. Oktober.

Allroggen, Antje | 03. Oktober 2023, 15:35 Uhr