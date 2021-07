Zu Hause aufgenommen Der Bielefelder Musiker Bad Temper Joe

"Das war ein Stück in F-Dur, dazu kann man gut tanzen": Bad Temper Joe ist ein mit allen Wassern gewaschener Entertainer. Der Bielefelder spielt authentische Musik - in hoher Qualität und tief in den Texten, sein Sound dürfte einmalig in Deutschland sein.

Am Mikrofon: Tim Schauen

