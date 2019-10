In diesem Jahr sind wieder Ernteausfälle aufgrund der geringen Bodenfeuchte zu beklagen. Auch wenn aktuell die Trinkwasserversorgung in Deutschland nicht grundsätzlich gefährdet ist, so zeigen sich doch regionale Engpässe. In manchen Regionen galten und gelten etwa strikte Bewässerungsverbote für Gärten.

Worauf müssen wir uns einstellen? Und welche regionalen Maßnahmen müssen ergriffen werden?

Gesprächsgäste:

Dr. Ralf-Peter Weber , Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie Sachsen-Anhalt

, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie Sachsen-Anhalt Prof. Dr. Dietrich Borchardt , Leiter des Department Aquatische Ökosystemanalyse und Management, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

, Leiter des Department Aquatische Ökosystemanalyse und Management, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Berthold Niehues, Leiter Wasserversorgung DVGW, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

Ihre Meinung und Erfahrungen sind gefragt: Rufen Sie kostenfrei an unter: 00 800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine Mail an: laenderzeit@deutschlandfunk.de