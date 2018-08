Dieter Thomas Heck ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Damit geht einer der letzten großen Entertainer der deutschen Showbranche. Einer der sein konservatives Publikum geeint habe, meint Fernsehkritiker Hans Hoff.

Heck selbst machte keinen Hehl aus seiner konservativen Lebenshaltung, machte sogar Wahlwerbung für die CDU.

Konservative Weltsicht

Sein Trauzeuge war Rainer Barzel, auf einer CD sang er "Wir wählen CDU, wähl auch du".

Einer, an dem jahrelang niemand aus der Schlagerszene vorbeikam. "Wer in der 'Hitparade' auf Platz eins stand, dessen Umsatzzahlen stiegen in der Folgewoche", so Hoff im Gespräch mit dem Dlf. Dieter Thomas Heck sei eine Instanz der Schlagerbranche gewesen, der aber auch früh erkannt habe, als der Schlager einen Tiefpunkt erreichte.

Zum Publikum hielt er eine gewisse Distanz, so Hoff, nur hin wieder platzierte er gewisse Indiskretionen. Dieter Thomas Heck habe sich langsam aus der Nische, aus dem Vorabend, ins Hauptprogramm vorgearbeitet und dort große Erfolge gefeiert.