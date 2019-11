Zum Tod von Sigmund Jähn Der erste Deutsche im All

Am 26. August 1978 startete das Raumschiff Sojus-31 von Baikonur aus ins All. An Bord waren der sowjetische Kosmonaut Waleri Bykowski und Sigmund Jähn aus dem Vogtland.

Von Dirk Lorenzen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek