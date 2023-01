Waffen für die Ukraine

Andrej Melnyk: "Ich hoffe, dass Deutschland nachlegt"

Kampfpanzer, Munition, Artilleriesysteme - Deutschland wisse, was die Ukraine benötige, sagt der ukrainische Vize-Außenminister und frühere Botschafter in Berlin, Andrej Melnyk. Er hoffe, dass Deutschland in diesem Jahr den Ernst der Stunde erkenne.

Grieß, Thielko | 04. Januar 2023, 08:11 Uhr