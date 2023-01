Proteste im Braunkohle-Revier

Zusammenstöße mit der Polizei bei Großdemonstration

Am Samstag haben mehrere Tausend Menschen größtenteils friedlich in der Nähe des Dorfes Lützraths gegen den Abriss demonstriert. Beim Versuch von einem Teil der Demonstranten in das Dorf einzudringen, kam es Zusammenstößen mit der Polizei.

Leue, Vivien | 15. Januar 2023, 07:07 Uhr