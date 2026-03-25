Ukraine-Krieg
Zwei aus Russland kommende Drohnen in Estland und Lettland abgestürzt

In Estland und Lettland sind zwei aus Russland kommende Drohnen abgestürzt.

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    Die Vorfälle würden untersucht, teilten die Behörden in Tallinn und Riga mit. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind mehrfach Drohnen in den Luftraum der an Russland grenzenden Staaten eingedrungen. Beide Länder sind Mitglieder von NATO und EU.
    Das russische Militär hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht fast 400 Langstreckendrohnen aus der Ukraine abgefangen. Ihre Ziele seien Regionen an der Grenze zur Ukraine sowie Gebiete um Moskau und Leningrad gewesen. Die Regierung in Kiew hatte gestern fast 1.000 Angriffe russischer Drohnen gemeldet.
    Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.