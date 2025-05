Republica-Logo (picture alliance / dts-Agentur )

Die Preisverleihung fand im Rahmen der Digitalmesse re:publica 25 in Berlin statt. Der Civis Medienpreis würdigt Arbeiten, die das friedliche Zusammenleben in der europäischen Einwanderungsgesellschaft fördern.

In dem Feature " Hamburgs Baseballschlägerjahre – Rechte Gewalt in den 1980er-Jahren" erzählen zwei Protagonisten nicht nur von der erlebten Gewalt, sondern auch von der Gegenbewegung migrantischer und zivilgesellschaftlicher Gruppierungen. Die Jury würdigte die umfangreiche Recherche, die es ermögliche, "ein nicht ausreichend ausgeleuchtetes Jahrzehnt neu aufzuarbeiten." Das Feature sei gut gebaut und packend erzählt.

Die Reportage " Syrische Kurden in Deutschland zwischen Hoffen und Bangen ", die in den "Informationen am Morgen" gesendet wurde, schildert die Gefühle zweier kurdischer Migranten aus Göppingen und Stuttgart nach dem Sturz des Assad-Regimes. Die Civis-Jury lobte, ein hohes Maß an Information werde sehr lebendig und verständlich vermittelt. Autorin Katharina Thoms ist Baden-Württemberg-Korrespondentin der Deutschlandfunk-Programme.

Der mit 15.000 Euro dotierte Hauptpreis ging an zwei Beiträge aus dem fiktionalen Bereich. Dabei handelt es sich zum einen um "Uncivilized: Von 9/11 bis zum Ukrainekrieg. Episode 1: Hanau" von Autor Bilâl Bahadır. Diese Dramaserie beleuchtet Ereignisse, die die öffentliche Stimmung in Deutschland beeinflussen und den Alltag von Menschen mit Migrationsgeschichte schlagartig verändern. Der zweite Beitrag ist der französische Spielfilm "Souleymane’s Story" von Boris Lojkine und Delphine Agut. Er begleitet zwei Tage einen guineischen Fahrradlieferanten in Paris, der kurz vor der Anhörung zu seinem Asylantrag steht.

Der Civis Medienpreis wird von der ARD gemeinsam mit der Freudenberg Stiftung ausgeschrieben. Der ORF, die SRG SSR, ARTE, 3sat, phoenix, die Deutsche Welle, Deutschlandradio und die EBU sind Medienpartner. Für den Wettbewerb 2025 wurden über 700 Produktionen eingereicht. Von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur waren vier Produktionen nominiert.

