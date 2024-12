Nach Sturz Assads

Syrische Kurden in Deutschland zwischen Hoffen und Bangen

Das Ende des Assad-Regimes ist für sie ein Grund zur Freude. Doch viele syrische Kurden in Deutschland sorgen sich zugleich um Angehörige in der Heimat. Nach dem Umsturz sind tausende Kurden in Syrien erneut auf der Flucht.