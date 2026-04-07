Diplomatie

Nach Angaben der Regierung in Paris sind die beiden Lehrer frei und auf dem Weg nach Frankreich. Präsident Macron äußerte sich erleichtert und dankte dem Oman für seine Vermittlung.
Cécile Kohler und Jacques Paris hatten seit November in den Räumlichkeiten des französischen Botschafters festgesessen. Sie waren im Mai 2022 im Iran wegen angeblicher Spionage festgenommen und später zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Beide hatten stets ihre Unschuld beteuert.
Kritiker werfen dem Iran vor, Ausländer aus dem Westen festzuhalten, um sie in Verhandlungen als Druckmittel zu nutzen.
Weiterführende Informationen
Über die aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg halten wir Sie auch in einem Newsblog auf dem Laufenden.
Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.