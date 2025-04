Humanitäre Katastrophe

Zwei Jahre Bürgerkrieg im Sudan - und kein Ende in Sicht

Seit mittlerweile zwei Jahren tobt der Bürgerkrieg im Sudan. Am 15. April jährt sich der Beginn des Kriegs erneut. Millionen Menschen leiden in dem nordafrikanischen Land unter einem Mangel an Lebensmitteln, medizinischer Versorgung und Sicherheit - und eine Besserung ist nicht in Sicht. Ein Überblick.