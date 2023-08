Autorin Mina Jawad

Das schwere Ankommen afghanischer Künstler im Exil

Am 15. August 2021 kehrten die Taliban in Afghanistan an die Macht zurück. Vielen afghanischstämmige Künstlern, die nach der Evakuierung nach Deutschland gekommen sind, fällt die Integration schwer, sagte die deutsch-afghanische Autorin Mina Jawad.

Gerner, Martin | 13. August 2023, 17:05 Uhr