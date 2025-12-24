Am Montag war ein russischer General durch eine Autobombe getötet. Jetzt gab es an dem Ort im Moskauer Süden offenbar erneut eine Explosion (Archivbild vom 22.12.25) (Uncredited/Investigative Committee of Moscow via AP/dpa)

In Medienberichten heißt es, mindestens zwei Polizisten seien getötet worden. Russische Behörden hatten lediglich von einem "Vorfall" mit zwei Verletzten gesprochen.

Die Explosion ereignete sich nahe dem Ort, an dem am Montag ein hochrangiger General durch eine Autobombe getötet worden war. Er leitete die Ausbildungsabteilung des russischen Generalstabs. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurden bereits mehrere mit dem Militäreinsatz in Verbindung stehende Russen bei Sprengstoffanschlägen in Russland getötet. Die Ukraine hat sich zu einigen dieser Anschläge bekannt.

