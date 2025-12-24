Polizisten im Süden Moskaus getötet (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Ilya Lazarev)

Wie die zuständigen Ermittler mitteilten, wollten die beiden Polizisten am frühen Morgen eine verdächtige Person überprüfen. Dabei sei Sprengstoff gezündet worden. Bei der dritten getöteten Person handele es sich um den mutmaßlichen Täter.

Die Explosion ereignete sich nahe dem Ort, an dem am Montag ein hochrangiger General durch eine Autobombe getötet worden war. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurden in Russland bereits mehrere mit dem Armeeeinsatz in Verbindung stehende Militärs bei Sprengstoffanschlägen getötet. Die Ukraine hat sich zu einigen dieser Attentate bekannt.

