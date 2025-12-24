Moskau
Zwei Polizisten und eine weitere Person bei Explosion getötet - Berichte über Anschlag

In der russischen Hauptstadt Moskau sind bei einer Explosion zwei Polizisten und eine weitere Person getötet worden. Nach Angaben russischer Ermittler ereignete sich die Detonation, als die beiden Polizisten am frühen Morgen eine verdächtige Person überprüfen wollten.

    Ein Polizeiauto steht quer auf der Straße. Dahinter ist eine Absperrung zu erkennen.
    Polizisten im Süden Moskaus getötet (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Ilya Lazarev)
    In Medienberichten ist von einem Anschlag die Rede. Demnach handelt es sich bei dem dritten Toten um den mutmaßlichen Attentäter.
    Die Explosion ereignete sich nahe dem Ort, an dem am Montag ein hochrangiger General durch eine Autobombe getötet worden war. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurden bereits mehrere mit dem Armeeeinsatz in Verbindung stehende Militärs bei Sprengstoffanschlägen in Russland getötet. Die Ukraine hat sich zu einigen dieser Attentate bekannt.
