In Medienberichten ist von einem Anschlag die Rede. Demnach handelt es sich bei dem dritten Toten um den mutmaßlichen Attentäter.
Die Explosion ereignete sich nahe dem Ort, an dem am Montag ein hochrangiger General durch eine Autobombe getötet worden war. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurden bereits mehrere mit dem Armeeeinsatz in Verbindung stehende Militärs bei Sprengstoffanschlägen in Russland getötet. Die Ukraine hat sich zu einigen dieser Attentate bekannt.
