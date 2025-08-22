Ukrainischer Mehrfachraketenwerfer (Archivbild). (Uncredited / Rusian Defense Minist / Uncredited)

Außerdem gab es 21 Verletzte, wie der von der Regierung in Moskau eingesetzte Gouverneur der Region Donezk auf Telegram mitteilte. Die Stadt sei mit Raketen und Drohnen angegiffen worden, erklärte er. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Angaben. Die Ukraine attackiert in ihrem Abwehrkampf immer wieder auch von Russland besetzte Gebiete sowie Ziele in Russland selbst.

Der ukrainische Präsident Selenskyj äußerte das Vorhaben, solche Attacken noch auszuweiten. Er sagte in seiner abendlichen Videoansprache, die Ukraine müsse sich aus dem Dauerzustand der ständigen Verteidigung lösen und selbst stärker zum Angriff übergehen. Kremlchef Putin verstehe nichts außer Macht und Druck.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.