Das Zentrum lag rund 15 Kilometer südwestlich der Ortschaft San Marcos im Bundesstaat Guerrero. Laut Medienberichten starben zwei Menschen in ihren Häusern durch Stürze oder herabfallende Trümmer. Aus einigen Regionen wurden zudem Erdrutsche auf Straßen, Sachschäden an Gebäuden und Gaslecks gemeldet. Die Westküste Mexikos liegt am Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Region der Welt.
In diesem Gebiet mit einer Gesamtlänge von 40.000 Kilometern treffen mehrere Erdplatten aufeinander.
