Die Koalitionsspitzen treffen sich in Würzburg zu einer zweitägigen Klausurtagung. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Dazu gehören unter anderem die Etats für dieses und das nächste Jahr sowie Änderungen in den Sozialsystemen. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Bilger, sagte im Deutschlandfunk , man werde auch über weitere Maßnahmen beraten, wie die deutsche Wirtschaft aus der Rezession geführt werden könne. Neue Schulden und Steuererhöhungen seien aber weiterhin nicht vorgesehen, betonte der CDU-Politiker.

SPD-Parlamentsgeschäftsführer Wiese hatte zuvor eine bessere Zusammenarbeit in der Koalition angemahnt. Nach den ersten 100 mitunter ruckeligen Tagen gelte es nun, die Weichen für einen erfolgreichen Herbst zu stellen, sagte Wiese den Funke-Medien. Die wichtigste Voraussetzung hierfür sei eine verlässliche Zusammenarbeit der Fraktionen von CDU/CSU und SPD.

