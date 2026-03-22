Der Sozialist Emmanuel Grégoire, designierter Bürgermeister von Paris (AFP / KENZO TRIBOUILLARD)

Ihr Kandidat Emmanuel Grégoire setzte sich in der Stichwahl nach bisherigen Zahlen gegen die konservative Politkerin Rachida Dati durch. ​Die rechtspopulistische Partei Rassemblement National von Marine Le Pen verfehlte ihre selbstgesteckten Ziele. Im südfranzösischen Toulon gewann die konservative Amtsinhaberin Massi. In der zweitgrößten Stadt Marseille erhielt der amtierende Bürgermeister Payan von den Sozialisten mehr Stimmen als sein rechtsgerichteter Herausforderer.

Die Wahl galt als Stimmungstest für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Die zweite Wahlrunde wurde in 1.580 Kommunen abgehalten. In den meisten der rund 35.000 französischen Gemeinden war die Entscheidung bereits in der ersten Runde gefallen.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.