Trotz russischer Blockade

Die "Primus" befindet sich nach Angaben des Datenerfassers Marinetraffic auf dem Weg nach Warna in Bulgarien. Welche Ladung das Schiff an Bord hat, ist unklar. Der unter liberianischer Flagge laufende Frachter ankerte seit Ende Februar in Odessa. In der Zeit wechselte er seinen Besitzer und gehört nun einer Reederei aus Singapur. Moskau hatte Mitte Juli seine Sicherheitsgarantien für einen Getreidekorridor über das Schwarze Meer zurückgezogen. Alle Schiffe auf dem Weg von und zu ukrainischen Häfen wurden zu möglichen Angriffszielen erklärt.

Doch die Seeblockade wurde bereits umgangen. Den Präzedenzfall bildete Mitte August das deutsche Frachtschiff "Joseph Schulte" in einem einseitig von der Ukraine ausgewiesenen Korridor. Die Überfahrt von Odessa nach Istanbul verlief damals ohne Zwischenfälle.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.