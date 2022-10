Sirka Elspaß: "Ich föhne mir meine Wimpern" (Foto: © Rafaela Proell/Suhrkamp Verlag, Buchcover: Suhrkamp Verlag)

Um jemanden zum Staunen zu bringen, reicht manchmal ein einziges Wort. Es kann ein Wort sein, das eine Kollokation sprengt, wie Linguisten das gehäuft benachbarte Auftreten von Wörtern nennen. Eine solche Sprengung unternimmt die 1995 geborene Sirka Elspaß im Titel ihres Debutgedichtbandes. „ich föhne mir meine Wimpern“ heißt er. Üblicherweise tuscht man sich die Wimpern. Ist man abergläubisch, pustet man sie vom Finger, um sich etwas zu wünschen. Aber Wimpern föhnen? Wer macht denn sowas?

Doch obwohl oder eben gerade weil der Titel mit einer Erwartung bricht, genügt das gewöhnliche Verb „föhnen“, um ein Bild zu erzeugen, das das Assoziationsvermögen gut akzeptieren kann. Man föhnt, was nass ist. Wimpern können vom Schwimmen, Duschen oder vom Weinen nass geworden sein. Doch der Föhn ist ein extremer Weg, auch um Tränen zu trocknen, der die Gefahr birgt, sich die Wimpern zu versengen.

Radikalität ohne Kitsch

Tränen fließen reichlich in den oft extremen und radikalen Versen von Sirka Elspaß. Kitschig sind sie deshalb aber nicht, eher trotzig, oft wütend. Das Gedicht, dem die Titelzeile „ich föhne mir meine Wimpern“ entnommen ist, zeigt, wie die Autorin tatsächlich sehr geschickt dabei vorgeht, Überraschungen zu erdichten:

„auf einer toilette in versailles bekomme ich meine tage

begutachte das und sage in richtung unterkörper no one

belongs here more than you

bloom wherever you’re

planted ich tropfe

das fleisch hat mich angefasst ich sehe im spiegelsaal

zu wie alles passiert reliquien der marie a. könnten sein

verbrannte haare in der bürste oder ähnliches

ich föhne mir meine wimpern

als käme ich frisch aus dem krieg“

Die neun Verse des Gedichts „auf einer toilette in versailles“ beschreiben die Erfahrung eines sprechenden weiblichen Ichs, das menstruiert. Die hier einerseits positiv beschriebene Erfahrung des Blühens und der Zugehörigkeit werden gleich konterkariert durch das Moment der Spaltung, das durch die Ansprache des Ichs zu seinem Unterkörper als etwas Abgetrenntem entsteht.

Dem Zwiespalt körperlicher Erfahrung wird durch die anschließende Verortung im Schloss Versailles, nun nicht mehr länger auf der Toilette, sondern im Spiegelsaal, und durch die Erinnerung an die französische Kaiserin Marie Antoinette eine weitere Ebene beigefügt.

Bezüge zu Bertolt Brecht

Der gegenwärtige Zwiespalt wird um eine historische Dimension erweitert, die zum Nachdenken über das blutige Ende der französischen Kaiserin durch die Guillotine aufruft. Die sich in der Trauer Trost zusprechenden Schlussverse des Gedichts „ich föhne mir meine wimpern / als käme ich frisch aus dem krieg“ spielen auch auf das gewaltsame Ende dieser widersprüchlichen historischen Person an.

Doch auch Bertolt Brecht winkt aus diesem Gedicht herüber. Da Marie Antoinette im Gedicht als „Marie A.“ bezeichnet wird, kann man an seine „Ballade von der Marie A.“ denken, in der eine verlorene Liebe besungen wird.

Mit wenigen Worten präzise Mehrdeutigkeiten schaffend, bewegen sich Sirka Elspaß’ Gedichte zwischen Digitalisierung und Aufgehenwollen im Analogen, zwischen Instagram, Google, Netflix, Wikipedia und Marie Kondos Aufräumtipps, Yoga und Meditation. Sie bewegen sich entlang von Rollenmustern, Geschlechter-, Körper- und Selbstbildern, zwischen leidenschaftlicher Hingabe und humorvoller Distanznahme.

„es gibt jetzt einen neuen trend

bei instagram

man nehme eine durchgefärbte

paraffinkerze erwärme und drehe sie

und nenne sie spiralkerze und setze sie

in szene ich mache all diese dinge ich backe

und suche strickmuster heraus und mit

makramee-wandbehängen habe ich auch

angefangen sie sehen furchtbar aus so

schütze ich mich denn

alle wissen

gedankengänge machen die tollsten moves

ich schreie leise in den himmel

wie traurig ich bin.“

Federnde Leichtigkeit

Hin und wieder voller Trauer und Düsternis, dann wieder federnd leicht schreibt Elspaß. Das geht auch mal daneben. Kalauer wie das Wortspiel „Scherzfragen“ – „Schmerzfragen“ sind genau ein einziges Mal witzig, der Wechsel zwischen deutschen und englischen Versen, etwa im Gedicht „kannst nicht tiefer fallen als auf die matratze“, lässt Dringlichkeit vermissen. Dagegen stehen aber wieder extrem eindringliche Verse. Sie finden sich insbesondere in den beiden Zyklen „Mutter I“ und „Mutter II“, die über das archaischste und oft extrem komplizierte Familienverhältnis, das zwischen Mutter und Tochter, nachdenken:

„mutter

komm

es wird dunkel

hol mich

heim

dann stößt mir der alte zahn durchs fleisch

mutter

rufe ich

mutter

ich

werde“

Sirka Elspaß ist ein kluges und erfrischendes Lyrikdebut gelungen, dem man Aufmerksamkeit wünscht.