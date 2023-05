Zwischen gestern und morgen

Jüdisches Leben in der Schweiz

In Zürich könnte bald ein Eruv, ein symbolischer Zaun, entstehen. Das Arbeitsverbot am Schabbat lässt sich so einfacher einhalten. Das zeigt auch: Jüdische Religion, Tradition, Identität und Geschichte haben in der Schweiz einen festen Platz.

Von David Ehl und Katharina Peetz | 13. Mai 2023, 11:05 Uhr