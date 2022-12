Die Hispanistin Michi Strausfeld

"Lateinamerika ist ein Kontinent der Poesie"

Wenn es um spanischsprachige Literatur in Deutschland geht, führt an Michi Strausfeld kein Weg vorbei. Hunderte von Übersetzungen hat die deutsche Hispanistin betreut. Sie selbst hat auch viele Bücher geschrieben, so über ihre Wahlheimat Barcelona.

Scholl, Joachim | 18. Dezember 2022, 13:30 Uhr