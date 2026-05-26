Zwölf Menschen sterben nach israelischem Angriff im östlichen Libanon (Archivbild). (AFP / HASSAN JARRAH)

Der Angriff sei gestern Abend im Bekaa-Tal erfolgt, meldet die libanesische Nachrichtenagentur NNA. Zuvor hatte der israelische Ministerpräsident Netanjahu mitgeteilt, dass er verstärkte Angriffe auf die Hisbollah genehmigt habe. Das israelische Militär kommentierte den Angriff auf das Dorf zunächst nicht. Es teilte gestern lediglich mit, dass es Hisbollah-Ziele im Osten des Libanons angreife.

Noch in dieser Woche sind direkte Gespräche zwischen Vertretern des libanesischen und des israelischen Militärs in Washington geplant. Die libanesische Regierung hofft auf eine Waffenruhe. Die Hisbollah lehnt die direkten Verhandlungen mit Israel ab.

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Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.